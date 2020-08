El cantautor peruano Adrián Bello sigue sumando nuevos éxitos internacionales a su galería musical. Tras haber lanzado su primer single en español, “Escondidos”, presentó su segundo trabajo, titulado “Explosion”, que es una colaboración en ‘spanglish’ de la mano de la mexicana Ximena Sariñana.

“Explosion -en inglés- es una canción que quería hacer hace un buen tiempo. Tenía esta idea de crear un tema con una vibra ligera y que me permita expresar un lado mío que no suelo mostrar muy a menudo. Ese lado que simplemente quiere divertirse, bailar y no darle tanta importancia a las cosas”, manifestó Bello a través de un comunicado de prensa.

El tema es una fusión de ritmos pop, funk y R&B, y cuenta la historia de dos personas que al estar juntas demuestran una gran química, generando una explosión de emociones. “Explosion” habla de las relaciones humanas en general y del amor en todas sus formas.

“El conectar a fondo con alguien más te hace experimentar la vida a otro nivel y a otra intensidad. Una vez que vives algo así, te aferras a ese sentimiento y no lo quieres perder. Eso busco transmitir con esta canción”, añadió el artista peruano.

Producida por David Chang en Elisa Records, marca la segunda colaboración de Adrián Bello con un artista internacional, y esta vez, nada que menos que con Ximena Sariñana, quien ha tenido participación en algunas producciones nacionales. Además, Sariñana fue considerada Artista Revelación en los premios MTV Lationoamérica 2008.

Asimismo, fue nominada a los premios Grammy y Premios Grammy Latinos por su álbum “Mediocre”, que debutó en el #1 en México. Participó en importantes festivales como Coachella, Lollapalooza, Corona Capital, Vive Latino y LAMC (Nueva York). A la fecha lleva ya 4 álbumes teniendo pendiente una gira mundial que tocará ciudades de España, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Chile, EE.UU. y por supuesto, México.

