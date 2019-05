'Wonder Woman 1984': Patty Jenkins reveló nueva foto de la película

Patty Jenkins, directora de "Wonder Woman 1984" , acaba de publicar una nueva fotografía de la película en su cuenta de Twitter. La cineasta aprovechó la oportunidad para poder saludar a la actriz Gal Gadot por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños a mi amiga y compañera más espectacular, increíble, increíble, hermoso, amoroso, poderoso, hilarante e inspirador. Te quiero más que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños @GalGadot # WW1984", escribió Patty Jenkins en Twitter.

Como se indica, "Wonder Woman 1984" trasladará a la princesa Diana en los años ochenta para poder combatir un nuevo problema que amenaza a la humanidad. Bárbara Ann Minerva, más conocida como Cheetah, será la nueva enemiga de turno de la superheroína.

"Wonder Woman 1984" llegará a todos los cines del mundo en junio del 2020. La primera película de la heroína de DC logró recaudar US$ 821,8 millones a nivel mundial y tuvo un presupuesto de US$ 149 millones.

Actores y personajes de Wonder Woman 1984



* Gal Gadot – Princesa Diana (Wonder Woman)



* Chris Pine - Steve Trevor



* Robin Wright - Antiope



* Connie Nielsen - Hippolyta



* Kristen Wiig - Barbara Ann Minerva (Cheetah)



* Kelvin Yu - Jake



* Oakley Bull - Kelly



