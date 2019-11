El cantante colombiano Reykon, uno de los pioneros del género urbano, se puso a disposición del legendario Willie Colón para hacer un remix de “Perriando”, su más reciente hit en el que aparece el famoso trombón de ‘La Murga de Panamá’.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE, el reguetonero confesó este jueves que su nuevo éxito, lanzado el pasado 15 de noviembre, está alcanzando “niveles muy diferentes” y que está feliz porque el mítico músico de La Fania All-Stars “está diciendo que está bien hecha”.

Colón utilizó Twitter este jueves para reconocer ese trabajo, que retoma los sonidos de la salsa de 1971 que creó junto a Héctor Lavoe y que marcó a varias generaciones.

“Reykon, va muy bien el tema. ¡”Perreando" será un hit seguro! ¡Vamos pa’l remix!", escribió el músico.

Esta canción, que mezcla ritmos urbanos con las inconfundibles trompetas del tema original y cuenta con un video que hace homenaje a los años 70, ya alcanza los 5,7 millones de visitas en YouTube y sube en los listados musicales de varios países.

“El público es el que tiene que aceptar la canción, ¿cierto? Pero que el creador de la versión original de ese trombón me lo esté diciendo, ya a mí me habla muchísimo, ya a mí me deja muy tranquilo de que se hizo un muy buen trabajo”, dijo el reguetonero.

“Mi manejador trabajó muchos años con esta gente de la Fania, entonces todo fue sencillo. Yo crecí escuchando a Tego, a (Daddy) Yankee, a Arcangel, De la Ghetto y la verdad todo esto lo va a uno alimentando, lo mismo la salsa. Escuché salsa desde muy niño, Entonces este fue el resultado de esta “operación”, por llamarla de alguna manera”, agregó el cantante.