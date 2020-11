William Levy es uno de los actores de telenovelas más exitoso de México. El cubano abandonó su país muy joven y se fue a EE.UU para cumplir sus sueños. Cuando llegó a Miami, tuvo que trabajar muy duro para alcanzar el éxito que hoy tiene y disfrutar de una vida llena de comodidades. Sin embargo, el intérprete ha contado que no siempre fue así y que no proviene de una familia de dinero.

El actor siempre ha dicho que ha tenido una infancia muy buena a pesar de la situación en la que vivía junto a su familia, pero cuando era un adolescente se dio cuenta que si no salía de su país natal, estaba destinado a lo mismo, así que cuando tenía 15 años decidió viajar a Estados Unidos para cumplir sus sueños como actor y ayudar a sus seres queridos.

En una entrevista para el programa “El gordo y el flaca" en 2011, Wiliam Levy contó que antes de iniciar su carrera como modelo y actor, se dedicó a trabajar con su tío Roberto en la construcción de casas en Miami.

WILLIAM LEVY FUE CONSTRUCTOR DE CASAS ANTES DE ACTOR

William Levy actualmente vive en Miami, lugar donde comenzó su carrera como modelo y tiempo después se abrió paso en la televisión en donde ha participado en diferentes telenovelas. En México, Levy actuó en Pasión, Cuidado con el ángel y Sortilegio, por mencionar algunas.

Pero antes de ser considerado un galán de telenovelas, el actor tuvo que abandonar Cuba e ir a Miami donde antes de ingresar en los foros de televisión se dedicó un tiempo a la construcción de casas.

“Con mi tío Roberto, lo que hacíamos en ese entonces era llegar a las casas que tenían patios y ahí tenían hierbas y la quitábamos con un pico y pala”, dijo el actor.

Aunque en un principio trabajo en la construcción, William Levy sabía que tenía que buscar un trabajo que le diera más ingresos para así ayudar a su familia que se encontraba en Cuba.

“Yo no quería hacer algo de lo cual no me diera la oportunidad de ayudar a mi familia de la forma en que yo quería y si yo hacía eso toda mi vida, no iba a cumplir el sueño que tenía”, contó William Levy.

El actor comentó que en una ocasión mientras estaba trabajando, una persona le sugirió que modelara, fue así que firmó un contrato y lo demás es historia.

“En uno de los trabajos me vieron y me dijeron que por qué no modelaba y sale la agencia con un contrato”, mencionó.

VIDEO RECOMENDADO

Entrada de la novela “Sortilegio”protagonizada por Jacky Bracamontes junto a William Levy

Entrada de la novela "Sortilegio"protagonizada por Jacky Bracamontes junto a William Levy