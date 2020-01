Los actores Will Smith y Martin Lawrence están inmersos en la gira promocional de la cinta “Bad Boys for Life”, y ahora tuvieron la compleja misión de grabar un clip en español.

Junto a las actrices Paula Núñez y Kate del Castillo, Smith y Lawrence intentan sacar adelante la promoción del filme que estrena el próximo 17 de enero en Estados Unidos; sin embargo, existe un pequeño inconveniente: ellos no hablan español.

La primera en hablar fue Del Castillo: “¡Hola a todos! Somos el elenco de Bad Boys por siempre”. Y Paola agregó: “Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin!”.

Lo gracioso llegó después. Al turno de los actores, Lawrence dijo sorprendido en inglés: “¡Whoa! No sé español”, y Smith lo alienta: “Va a estar en el teleprompter. Todo lo que tienes que hacer es leerlo”.

“Gracias La Reina”, lee Martin y Will lo corrige: “no, no, no, son Reinas”. Tras unas breves clases –con bromas de por medio-, Kate y Paula terminan su diálogo y, tanto Will Smith como Martin Lawrence, únicamente dicen en español: “¡Hola!”.

Ver esta publicación en Instagram Trailer Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 8 de Ene de 2020 a las 11:58 PST

“Bad Boys for Life” traerá de regreso, después de 16 años, a los intrépidos policías Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) en su última aventura juntos. Una cinta de acción y comedia que estrenará el próximo 17 de enero.