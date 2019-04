Will Smith sorprende al cantar en Coachella junto a su hijo Jaden Smith [VIDEO]

Durante la segunda semana del festival de Coachella, Jaden Smith (20) se aseguró una gran presentación al invitar al escenario a su famoso padre, Will Smith.

El actor interpretó la exitosa canción “Icon” de su hijo, en medio de aplausos y gritos de los asistentes, visiblemente emocionados.

“Esta es mi primera vez en el escenario de Coachella, no hay manera de que me vaya así. ¡Vamos una vez más”, exclamó Will Smith durante su performance.

Tanto Jaden como Will Smith compartieron el video filmado por el joven artista en sus redes sociales.

Cabe recordar que su hermana Willow Smith también se presentó con Jaden Smith en Coachella la semana pasada, mientras que Jada Pinkett Smith se ha limitado a observar el entusiasmo de los asistentes ante los shows de su hijo.