Will Smith será el presentador de “Amend: The Fight For America”, una serie documental de seis episodios en Netflix que reflexionará sobre la igualdad en Estados Unidos y en donde aparecerán invitados como el chileno Pedro Pascal.

Junto al protagonista de “The Mandalorian” también aparecerá en este proyecto de Smith otro latino como Gabriel Luna (“Terminator: Dark Fate”, 2019) así como Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Joseph Gordon-Levitt, Yara Shahidi o Sterling K. Brown, entre muchos otros.

”¿Qué significa ser un estadounidense”, se pregunta Smith, que es una de las estrellas más populares y poderosas de Hollywood en la actualidad, en el tráiler desvelado hoy de “Amend: The Fight For America”.

La base de esta serie documental es la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que establecía la igualdad de derechos para los ciudadanos en el país.

”Esta enmienda es una promesa de igualdad para todos”, indicó Smith.

Esta enmienda aspiraba a culminar el proceso de abolición de la esclavitud en EE.UU. tras la Guerra Civil, pero esta serie reflexiona sobre cómo el racismo, además del machismo y otro tipo de discriminaciones, continuaron en el país pese a la idea de igualdad y derechos para todos que proyectaba ese añadido a la Constitución.

”Nuestra esperanza con esta serie es iluminar la belleza de la promesa de Estados Unidos, y compartir un mensaje de conexión y humanidad compartida para que podamos ser capaces de entender y celebrar nuestras diferentes experiencias como estadounidenses y promover el progreso hacia la verdadera igualdad prometida para todas las personas bajo la Decimocuarta Enmienda”, añadió.

Smith, nominado al Oscar al mejor actor por “Ali” (2001) y “The Pursuit of Happyness” (2006), no solo es el presentador de “Amend: The Fight For America” sino que también figura como productor ejecutivo.

Por ahora no se ha dado a conocer la fecha de estreno en Netflix de esta serie documental.

