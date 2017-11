Will Smith y su esposa le donaron millonaria suma a Tyrese Gibson

Después de que Tyrese Gibson mostrara su molestia con Dwayne Johnsonpor estar en pláticas para tener una película en solitario y, por ende, retrasar los pagos de Gibson, una 'pequeña' muestra de amistad le alegró estos días.



Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith ayudaron de una manera alucinante a Tyrese Gibson. Y es que el actor de la saga de 'Rápidos y Furiosos' está pasando por un delicado problema familiar que involucra la custodia de su hija, al ser acusado de maltratar a la niña.



La cifra que fue donada por la pareja de actores fue de $5 millones que Tyrese no se cansó de agradecer en su cuenta de Instagram por el enorme gesto. No se sabe si Gibson se mantendrá alejado de las redes sociales, como condición que le puso Will Smith, pero esta suma de dinero lo va a ayudar mucho en el proceso.



"Los Smith y toda la familia siempre han estado ahí para los Gibson. Tío Will, eres un tío de verdad", se lee en la publicación de la red social.