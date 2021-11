La publicación de las memorias de Will Smith trajo más de una sorpresa, pues el actor no solo hizo un repaso por dolorosos pasajes de su vida, un incidente traumático de su infancia y cómo intentó superar los problemas con su padre, sino que en ‘Will’ narró la experiencia que vivió consumiendo ayahuasca 14 veces para superar el distanciamiento con su esposa Jada Pinkett Smith, además de visitar a un experto en sexo tántrico, ¿Qué relató sobre esta droga natural que forma parte de la medicina tradicional y ancestral del Perú?

MÁS INFORMACIÓN | Qué experiencia traumática vivió Will Smith y lo llevó a cambiar su vida para siempre

En su afán por arreglar su corazón roto, el protagonista de ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ y ‘Men in Black’ contó que en 2011 buscó a un chamán para que le diera el té que produce fuertes alucinaciones y sea guiado a través de ellas.

La experiencia con el ayahuasca

En su nuevo libro “Will” (Penguin Press), publicado el martes 09 de noviembre, Will Smith contó que después de separarse temporalmente de Jada Pinkett Smith probó ayahuasca por primera vez.

“Estaba flotando en las profundidades del espacio exterior ... estaba a billones de años luz de la tierra”, narró sobre su experiencia una hora después de beber el preparado, según publica ‘The New York Post’.

Eso no fue todo, pues durante su viaje, Will Smith sintió detrás de él a una “mujer invisible”, a la que llegó a llamar “Madre”. “Puedo decir que nunca me dejará”, escribió en su publicación.

Ahí no quedó la experiencia, pues el actor volvió a consumir ayahuasca 13 veces más y “Madre” lo visitó en ocho de ellas.

En su nuevo libro 'Will', el actor de 53 años describe cómo visitó a un chamán para recibir té psicotrópico después de separarse de su esposa. (Foto: @willsmith / Instagram)

El gran aprendizaje de Will Smith

Después de que el chamán le diera el preparado en base a la planta que ayuda a que el subconsciente libere aquello que la persona tiene bloqueado para verlo nítidamente, Will Smith se dio cuenta de lo valioso que es más allá de los logros que había conseguido en su vida profesional. Además, el viaje espiritual le permitió notar que no necesitaba a nadie para estar completo y conocer muchas cosas de sí mismo y su pareja.

La separación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith se dio luego que él realizara una fiesta de tres días para celebrar que ella estaba cumpliendo 40 años. En esa fiesta incluso se grabó un documental con toda la familia presente. A su esposa no le gustó la idea y lo calificó de ególatra. Él afirmó que estaba cansado de intentar hacerla feliz. Es ahí cuando decidieron terminar su matrimonio y cada uno se tomó un tiempo para poder reconectar con ellos mismos.

Luego de esto visitó Trinidad donde conoció a la consejera Michaela Boehm, quien se especializa en sexualidad tántrica.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en 1997, se separaron por buen tiempo y volvieron a estar juntos. Él reveló también que ambos tuvieron encuentros con otras personas durante su matrimonio. Uno de estos fue el rapero August Alsina con quien ella tuvo un “enredo” con permiso de su esposo, tal como confesaron en una entrevista en ‘Red Table Talk’.

¿Qué es el ayahuasca?

Ayahuasca es una bebida indígena usada en la medicina tradicional de sudamericana por muchos pueblos amazónicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Su consumo genera efectos alucinógenos a causa de la presencia del componente psicoactivo primario dimetiltriptamina (DMT) natural de plantas como Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana y otras. Tras beberla se presenta una serie de efectos propios de la combinación de sus principios activos y por su efecto alucinógeno.

Los efectos inmediatos más frecuentes son las náuseas, vómitos, diarrea, midriasis, ataxia, sudoración o temblor. Otros menos comunes son la hipertensión y las palpitaciones. Lo más riesgoso es entrar a un cuadro psicótico cuya duración varía, pudiendo ser agudo, o bien más duradero y en algunos casos, ser irreversible.