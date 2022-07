Will Smith ha sido la charla en el mundo del espectáculo este año. Tras su demostración en la Academia de los Óscars donde cacheteó al comediante Chris Rock, la gente habló tanto de su vergonzosa actuación que los miembros de la Academia le han prohibido volver a la gala. Aunque esto no fue la última vez donde sus problemas personales estuvieron en la charla del público.

Ocurrió en 2013, cuando se estrenó la película After Earth, dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizado por Smith y su hijo, Jaden. Aunque no fue un éxito con las críticas, la película de ciencia ficción llegó a hacer taquilla. Aún así, eso no evitó que Jaden se sintiera inseguro sobre la película.

Más adelante, en su propia biografía, Will reveló comentarios que detallarían más a profundo el impacto que la película tuvo en Jaden. “Los fans y la prensa fueron muy crueles. Dijeron y publicaron cosas sobre Jaden que me niego a repetir. Jaden había hecho todo lo que le había indicado que hiciera, y lo había instruido para que lo hiciera y le entrené para el peor ataque público que jamás experimentaría.” Al principio la prensa fue cruel con la crítica y Jaden, siendo tan joven, no llegó a aceptar o ignorar los comentarios negativos.

Jaden acabó tan desolado por la experiencia que a sus 15 años, pidió la emancipación de sus padres. Tanto Will como Jada, su madre, acabaron descorazonados, pero respetaron los deseos de su hijo.

Por ahora, no se sabe que ha sido últimamente de Will Smith. Escribió un post pidiendo disculpas por su agresión en los Óscares, pero después de eso privatizó todas sus cuentas en las redes sociales.

After Earth, con Will Smith.