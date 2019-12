La actriz Shelley Morrison, conocida por interpretar a la sirvienta salvadoreña Rosario Salazar en la serie de televisión “Will & Grace”, murió el último domingo a los 83 años en Los Ángeles (Estados Unidos) por insuficiencia cardíaca.

Shelley Morrison alcanzó gran popularidad con su personaje de Rosario Salazar, una carismática empleada del hogar de El Salvador que mostró ante la millonaria audiencia de la ficción “Will & Grace” los problemas y retos de los inmigrantes en EE.UU.

Su muerte se produjo en el Centro Médico Cedars-Sinai de la ciudad californiana, después de una breve enfermedad, informaron medios de comunicación locales.

La actriz fichó, en principio, por un único episodio al final de la primera temporada de la serie, pero el público y los guionistas se contagiaron de su espíritu e hicieron a su personaje fijo en el reparto, convirtiéndolo en uno de los más queridos por la audiencia.

Así, desde 1999 hasta 2006, Morrison encarnó a Rosario como una empelada del hogar con carácter y capaz de enfrentar los caprichos del lujoso mundo en el que vivía su empleadora Karen Walker (Megan Mullally), quien dependía de ella en su día a día.

Al mismo tiempo, la sirvienta debía solucionar sus problemas como inmigrante indocumentada, con circunstancias que aún suenan vigentes, más de 10 años después del final de la serie.

“Rosario me dio una maravillosa oportunidad de ser espontánea y estar ahí afuera. Simplemente no sabías si ella iba a amarte, odiarte, menospreciarte o abrazarte. La gente respondió a eso”, dijo Morrison en una entrevista de 2014 citada por The Hollywood Reporter.

Durante la nueva versión de la serie, Morrison hizo una breve aparición en 2016, en la que apareció apoyando la campaña de Hillary Clinton a la presidencia de EE.UU.

Además de su personaje en “Will & Grace”, la intérprete desarrolló una carrera de más de 50 años en la que, entre otros papeles, dio vida a una monja puertorriqueña llamada Sixto que intentaba aprender inglés en la serie “The Flying Nun” (1967-1970). Asimismo participó en capítulos de “General Hospital”.

Morrison nació en Nueva York en 1936, hija de un matrimonio sefardí y criada con el español como idioma materno, lo que llevó a que interpretara personajes bilingües a lo largo de su carrera.

Agencia EFE.