¿Whitney Houston era lesbiana? Documental de Netflix aborda el amor entre la cantante y su asistente

Whitney Houston pasó las últimas semanas de vida rozando la muerte. Sus más cercanos amigos y colaboradores pensaban que cualquier día sonaría el teléfono con la noticia trágica de que ya se había rendido. Otros pensaban que seguiría en la batalla, aún con el corazón roto. El 11 febrero de 2012, la cantante fue hallada muerta. Desde entonces hasta hoy, mucho se ha explorado sobre qué la mató, quiénes estuvieron cerca de ella, qué pasaba por la cabeza de esta mujer talentosa, qué sentía y por qué no encontraba la felicidad.

El documental ‘Whitney: Can I Be Me’ que se encuentra en Netflix intenta comprender por qué perdimos a esta magnética mujer, de voz desgarradora y talento inmenso, a quien el mundo sabía atormentada pero sin razones claras. Las drogas no son solo las drogas, siempre hay algo más poderoso que la droga.

El corazón roto. Esa es una de las conclusiones del documental, donde Robyn Crawford, su amiga, asistente y supuesta amante, tiene un papel relevante. En la producción, Robyn no es borrada del mapa, como tanto lo desearon Cissy Houston, su madre; y Bobby Brown, su ex marido.

El documental codirigido por Nick Broomfield y Rudi Dolezal profundiza en una estrecha relación, incomprendida por su círculo más cercano, condenada por su madre, y aborrecida por Bobby. Los entrevistados dan cuenta de la rivalidad entre Bobby y Robyn; un odio -así lo llaman- que llegó a los golpes, donde en ocasiones ganó Robyn. Pero la que perdía más era Whitney, que se dividía entre el deseo de mantener una familia como 'Dios manda' y la entrega a una mujer que dejó de ser su amiga y asistente para convertirse en el amor prohibido.

Gran parte de las imágenes de este documental provienen de la película del backstage filmada durante la gira de Whitney Houston en 1999 por Nick Broomfield y Rudi Dolezal . Todas las entrevistas con los amigos y familiares de Houston datan de esa época, ya que todos se negaron a cooperar.

ROBYN Robyn era su amiga, asistente y mejor soporte, según los conocidos de la cantante.

¿Era homosexual? "No creo que fuera homosexual, creo que era bisexual", señaló el amigo y estilista, Ellin Lavar, quien advierte que la partida de Robyn de su círculo íntimo determinó la caída de la artista. Robyn era su cable a tierra, su control, la que llegaba a controlarla.

David Roberts, guardaespaldas de la cantante e inspiración de la famosa película que Whitney Houston protagonizó en 1992 junto a Kevin Costner, cuenta que fue retirado de su trabajo tras advertir que la artista consumía drogas en exceso, y que nada de lo que la rodeaba le hacía bien. De hecho, este hombre, que la recuerda con admiración, describe la relación entre Robyn y Whitney como algo especial.



"Tenían un vínculo y Bobby Brown nunca pudo apartar a Robyn. Él quería ser el hombre de la relación”, cuenta Kevin Ammons, ex miembro del equipo de seguridad de la intérprete de 'My Love Is Your Love'.

Al final de la gira de 1999, Robyn decidió marcharse. "Creo que Robyn fue probablemente la única persona, al menos que conocí, que comprendió completamente a Whitney. Confió en Robyn el 100%. Era su confidente y esa era la fuente de la fricción con su esposo", dijo la realizadora Dolezal, que junto a su compañero Nick confirmaron haber sufrido presiones legales sobre la producción, aunque no quisieron desvelar de donde venían, cita el diario ABC.

Houston murió a los 48 años cuando se ahogó en la bañera de un hotel de Beverly Hills. Una dolencia cardíaca y el consumo de cocaína la llevaron a la muerte.



AMIGAS AMIGAS

El documental muestra un pasaje olvidado: se ve a la madre de Whitney, Cissy Houston, en el espacio de Oprah Winfrey, diciendo que le habría molestado el hecho de que su hija fuera lesbiana.

Tras la muerte de Whitney, Bobby Brown -su marido, y su tormento durante 14 años-aborda abiertamente esta relación en su libro de memorias, 'Every Little Step', publicado en 2017. Bobby admite la importancia de la relación entre ambas mujeres: "Realmente siento que si Robyn hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, hoy ella estaría viva", afirmó el músico, que hoy tiene una nueva familia. La hija de ambos, recordamos todos, murió abatida también por las drogas.

Bobbi Kristina, la hija de la artista, murió a los 22 años en 2015 por una neumonía después de pasar casi seis meses en coma. Consumía drogas.

En un obituario publicado en Esquire, Robyn -que hoy tiene dos hijas y una esposa- describe a Whitney como una persona fantástica a la que conoció a los 16 años. "Ella eligió la vida que vivió, y la eligió desde el principio. Ella conocía la vida mejor que nadie", escribe Robyn.

En el conmovedor texto, la ex asistente dice: "Me encantó su risa, y eso es lo que más extraño, eso es lo que extraño ya". No habla de una relación, y remarca que siempre fue una amiga leal, por lo que nunca habló sobre ella.

La intérprete de 'I will always love you' trató de encajar en las normas de un hogar religioso, y construyó una familia que quiso mantener hasta el final, a pesar de haberse convertido en un infierno. El documental muestra los momentos de felicidad de la artista y Bobby Brown. La desaparición de Robyn la marcó. Es imposible saber si la destruyó. También puedes pensar que perder definitivamente a Bobby fue el camino hacia un desenlace que ya muchos pronosticaban.



El documental destaca los logros en su carrera artística, su entrega al trabajo, y sobre todo esa mujer que a veces reía, y cuando reía lo alumbraba todo, hasta ese túnel oscuro en el que caminó cuando las fuerzas ya ni le alcanzaban.