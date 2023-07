Wendy Guevara, participante de ‘La casa de los famosos México’ no dudó en pronunciarse sobre el modelo Nicola Porcella , quien llamó la atención de muchos seguidores del programa por su cercanía con la influencer mexicana.

De acuerdo con Wendy, el chico reality no cumple con sus expectativas por lo que no estaría en una relación con él. “No quiero nada con Nicola porque él quiere que yo sea el hombre. Ay no, a mí me gusta que él sea el hombre. No viste que ahora me dijo ‘yo adelante’, eso es curiosidad, esas curiosidades terminan en ellos adentro... Que mis cuatro novios no se enojen, Nicola es una chava más”, señaló Wendy a Sergio Mayer tras ser consultada la cerca relación que tiene con Porcella.

“No se me antoja agarrarlo de chica. Hasta acá escucho su voz muy bisexual”, agregó la tiktoker.

¿Quiénes son los eliminados en La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos se emitió este domingo 2 de julio, donde uno de los participantes abandonó el programa. Paul Stanely, Raquel Baigorra y Sergio Mayer estaban en peligro, mientras que Barby fue salvada por el líder de la casa, Jorge Losa. Finalmente, tras una larga noche, la eliminada fue Raquel Baigorra.

Paul Stanley, Raquel Bigorra (Eliminada), Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Ferka Quiroz (Eliminada), Sofía Rivera Torres (Eliminada), Apio Quijano, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Jorge Losa, Marie Claire Harp (Eliminada) y Sergio Mayer.

