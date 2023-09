Wendy Guevara generó polémica al entrar de nuevo a ‘La Casa de los Famosos México’ sin detallar las razones. En un momento, ingresó al cuarto del ‘Team Infierno’, equipo al que perteneció junto a Nicola Porcella y se fijó en un objeto en particular que este utilizó.

A través de sus historias de Instagram, la influencer registró el momento de su reingreso: “Hermanas, estoy otra vez atacadísima, miren donde estoy, miren: En ‘La Casa de los Famosos México’ otra vez, miren. Ay no, hermanas, [...] vine a hacer unas cosas”, decía mientras mostraba la vivienda donde permaneció 71 días aislada.

Luego de entrar al cuarto del ‘Team Infierno’, Wendy anunció un sorteo público de las sábanas que Nicola usó y bromeo con que aún olían al peruano.

“Oigan, me están regalando las sábanas de Nicola para las nicolitas, voy a hacer una pequeña rifa de mil pesos por el boleto y van a hacer 300 mil boletos. Huele todavía a Nicola porque casi no se bañaba (ríe), entonces ya me puedo llevar para una subasta”, contó.





VIDEO RECOMENDADO