El reality ‘La Casa de los Famosos México’ terminó con la victoria de la influencer Wendy Guevara, pero quien también desempeñó un gran papel fue Nicola Porcella y, pese a que por estos días es muy requerido por los programas mexicanos, adelantó que no irá a ninguno que sea de Perú.

Así lo dijo cuando aún estaba concursando en el reality. El peruano le confesó a Wendy Guevara que no tenía intenciones de asistir a los programas peruanos.

“Voy a la radio a saludar, pero no voy a ir a ningún programa, me van a invitar a miles, pero no voy a ir”, dijo Nicola.

En respuesta, Wendy se mostró en desacuerdo y le insistió para que cambie de parecer.

“Ve, tú estás bien pen****. Tú ve y habla de que la gente de México te ama, sino te vas a ver como con rencor, como ardido, que no quieres perdonar”, le aconsejó.

Como se recuerda, Nicola Porcella ha sido muy criticado en los programas de televisión peruanos a raíz de los escándalos que protagonizó. Incluso en el reality fue apodado como el ‘peruano más odiado’.

Ahora que quedó en segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella tiene una segunda oportunidad en el país norteamericano, donde anunció que se quedaría a vivir.









VIDEO RECOMENDADO