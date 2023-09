Todo lo que suba, baja. Wendy Guevara ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana tras ganar ‘La Casa de los Famosos’, y su éxito se extendió a las redes sociales y en el mundo de las ventas en línea. Sin embargo, sus padres están envueltos en un tremendo escándalo por presunta estafa.

La influencer acumuló un gran número de admiradores por todas partes del mundo, quienes mucho de ellos adquieren productos relacionados con su imagen y nombre. Por ello, su familia decidió abrir una tienda virtual oficial en la que ofrecían una variedad de artículos, desde camisetas hasta accesorios, todos relacionado con la influencer y su participación en el reality mexicano.

Sin embargo, los papás de Wendy Guevara han sido acusados por varias personas por presunto fraude, debido a que no cumplieron con la entrega de los productos que compraron desde hace varias semanas en su tienda virtual.

“Sigo esperando mi perdido y soy de aquí de León”; “¿Por qué no me llega mi pedido? Que alguien me diga por favor”; “Yo hice un pedido hace un mes y aún no me llega”, fueron algunos de los comentarios.





Ante ello, el periodista de espectáculos Alejandro Zuñiga, en su programa de YouTube del 8 de septiembre, consideró que, al parecer, la falta de experiencia de la familia le ha impedido entregar todos los pedidos a tiempo.

“Ellos (los papás de Wendy) no tienen la experiencia; empezaron a hacer lo del envío y terminaron quedando mal; ya hay varias denuncias que a ellos no les ha llegado la mercancía y ha pasado más de un mes y ya cerraron la tienda. O sea, todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir porque la familia de Wendy ya cerró la tienda”, agregó.

Cabe mencionar que, el 11 de septiembre, Perú21 revisó la tienda online de productos relacionados con la influencer y esta sí seguía vendiendo la ropa y hasta hicimos la simulación.

Los papás de Wendy Guevara se defiende de acusaciones de estafa

“En primer lugar, queremos expresarle nuestro agradecimiento por su apoyo a nuestra marca... En los últimos días, hemos experimentado una demanda sin precedentes de pedidos en nuestro negocio, debido a eso hemos experimentado algunos retrasos en el procedimiento de los envíos de los pedidos. Entendemos que esto puede ser molesto para ustedes, queremos asegurarles que estamos trabajando de forma rápida para ponerlos al día con todos los pedidos que se encuentran pendientes”, dijo Fabiola Venegas en su cuenta de TikTok.

“Nuestro equipo de logística está haciendo todo lo posible para garantizar que sus productos lleguen a ustedes en el menor tiempo posible. Pedimos paciencia mientras trabajamos en resolver esta situación, también hemos tomado medidas adicionales para mejorar nuestros futuros pedidos y evitar estos retrasos”, termino diciendo Francisco Guevara.

