“La Voz México”: Belinda rompió en llanto tras la audición de un participante | VIDEO

“La Voz México” empezó su nueva temporada cargada de emociones, una muestra de esto es que Belinda no pudo contener el llanto tras la presentación del actor y comediante mexicano Juan Carlos Casasola.

El participante del reality interpretó una canción del mexicano Manuel Mijares; sin embargo, la puesta en escena del también actor de “Cats” no logró convencer al jurado, y Belinda lloró por dicha situación.

Tras la presentación, los jueces, Belinda, Lupillo Rivera, Yahir y Ricardo Mntaner, voltearon sus asientos y quedaron sorprendidos al saber que se trataba del famoso artista mexicano. Incluso el intérprete de "La locura” se paró de su asiento para saludar a Casasola.

Pese a que la interpretación de Juan Carlos Casasola conmovió al jurado, esto no fue suficiente para que alguno de ellos volteara su asiento y tentara la opción de que el participante forme parte de su equipo.

A su turno, Belinda no pudo contener las lágrimas y se refirió a la interpretación del participante de “La Voz México”. Lo felicitó y lo invitó a no desanimarse.

“Le echó tantas ganas y me duele mucho decirle que no… Solo me queda decirte que disfrutamos mucho de tu interpretación y que lo siento mucho, pero no te desanimes”, dijo Belinda entre lágrimas.

Finalmente, el reconocido cantante argentino Ricardo Montaner le dijo a Casasola que debería sentirse orgulloso por haber participado y que su presentación quedará grabada por siempre como una de las mejores de “La Voz México”.