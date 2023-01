La Serie V25 de vivo estuvo presente en la pasarela de la firma de moda Zurce durante el Mercedes-Benz Fashion Week Mérida 2022. El equipo creativo de Zurce desarrolló un accesorio exclusivo inspirado en los teléfonos vivo V25 y vivo V25 Pro con Cristal de fluorita AG que cambia de color con los rayos UV. Dicho accesorio consistió en una bolsa de piel vegana con detalles en tornasol que muestran distintas tonalidades al moverlas con la luz. La bolsa, inspirada en los colores de la Serie V25, formó parte de dos looks de la colección de Daniel Herranz.

La Serie V25 y la colección de Zurce tienen en común la búsqueda de la individualidad y de nuevas formas de expresión. Los modelos vivo V25 y vivo V25 Pro en colores Dorado Amanecer y Azul Surf, respectivamente, se transforman bajo los rayos del sol y adoptan tonalidades naranja y azul profundo, lo que permite a los usuarios colocar objetos, flores, letras de papel y plantillas sobre el cuerpo del teléfono para crear patrones que expresen su estilo único y cambiante.

“La colaboración con Zurce fue muy natural al tratarse de una firma innovadora que no teme salirse de los parámetros de moda convencionales y está dispuesta a experimentar con distintos materiales, patrones y texturas. La Serie V25 de vivo, en particular, está pensada para aquellos que buscan nuevas y emocionantes experiencias, que no temen salirse de la caja y que optan por la creatividad y la expresión a través del video y la fotografía”, explica Elizabeth Prieto, PR Manager de vivo LATAM.

Ambos teléfonos cuentan con una Cámara nocturna OIS de 64MP y un sistema de estabilización de imagen híbrido que facilita la fotografía y video en movimiento. Al frente, V25 tiene una cámara de 50MP para obtener selfies impecables. Además, cuenta con un procesador MediaTek Dimension 900, el cual asegura mayor rapidez y eficiencia.

“La mezcla de una colección artesanal como la nuestra con la tecnología de una marca como vivo podría parecer contrastante. Sin embargo, la creatividad y la innovación no tienen límites y pueden surgir en las puntadas y los materiales naturales de nuestra colección, o en el cristal de los teléfonos inteligentes de vivo. En ambos casos hay un trabajo meticuloso para encontrar la combinación perfecta de técnica, planeación creativa y desarrollo, que culmina en un resultado final muy especial”, asegura Daniel Herraz, creador de la firma de moda Zurce.

Conoce más sobre la colección presentada por Zurce aquí, y sobre V25 de vivo aquí.

El smartphone vivo V25 ya se encuentra disponible en el Perú a través del operador móvil Movistar.

