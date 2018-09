La actriz estadounidense Viola Davis reveló que lamenta haber actuado en algunas películas, entre ellas ‘The Help’ (‘Historias cruzadas’), donde interpretó a una criada afroamericana que llevaba el nombre de ‘Aibileen Clark’.

En un cuestionario abierto para los lectores del New York Times, Viola Davis es consultada: “¿He interpretado papeles de los que luego me he arrepentido?”, y ella responde: “Lo he hecho, y ‘The Help’ está en la lista”.

“Creo que, a la postre, la cinta no le daba voz a ‘Aibileen’ (su personaje), ni al resto de mujeres negras que formaban el núcleo de la historia”, aseguró Viola Davis sobre el filme dirigido por Tate Taylor.

Viola Davis también señala que la película da crédito a las mujeres blancas por las mejoras en las relaciones raciales, en lugar de poner más énfasis en las verdaderas heroínas de la historia: las criadas negras.

“Si haces una película cuya premisa es oír cómo se sentían las mujeres que trabajaban para los blancos y criaban a sus hijos en 1963, quieres oír cómo se sentían realmente haciendo aquello y nunca lo oí en el transcurso de la película”, indicó.

A pesar mostrar que su inconformidad por haber participado en el filme, Viola Davis precisó que la relación con el director y sus compañeros de reparto fue buena. "Las amistades que formé son las que voy a tener por el resto de mi vida", sostuvo.

Viola Davis recibió una nominación al Oscar por su papel de ‘Aibileen Clark’ en ‘The Help’ y ganó un Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) a la mejor actriz.

TE PUEDE INTERESAR