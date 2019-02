Martín Cárcamo y María Luisa Godoy inauguraron Viña del Mar con romántico beso | VIDEO

El Festival Viña del Mar empezó a lo grande con la aparición de los presentadores Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, quienes sorprendieron a todos al darse un apasionado beso sobre el escenario.

Desde que se presentaron en la tarima para la edición 60 del festival, Martín y María Luisa empezaron su rutina con un imponente mensaje. Luego de intercambiar sonrisas, fueron sorprendidos por el público de la Quinta Vergara, que a viva voz les gritaba: “Beso, beso”, en referencia al tradicional "beso festivalero".

Ante la exigencia, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy accedieron a darse un beso que duró seis segundos -el más largo del festival-, un segundo por cada 10 años del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Por otro lado, los animadores se refirieron a la crisis política y económica que se vive en Venezuela, y ambos expresaron su deseo de que el pueblo venezolano pueda salir pronto de la difícil situación en la que se encuentra.

“Hoy nos ven más de 250 millones de personas y queremos invitarlos a que se sumen a este mensaje de paz y amor, un mensaje para cada una de las mujeres que luchan por su dignidad y luchan día a día para que se respeten sus derechos. Y a los niños y jóvenes les digo que no se dejen robar el futuro”, expresó María Luisa Godoy.

“Aquí ya no hay lugar para el racismo y el clasismo. Pareciera que Latinoamerica está cada vez más convulsionada, pero no nos dejemos engañar, el futuro está en cada uno de ustedes. Acá no hay fronteras, porque la música es el único lenguaje universal capaz de derrotar todas las diferencias”, agregó Martín Cárcamo.