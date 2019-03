Viña del Mar: Jani Dueñas cierra su Twitter y revela el motivo por qué tomó esta decisión | FOTOS

En la tercera jornada de Viña del Mar , Jani Dueñas fue la encargada de otorgarle al festival una cuota de humor, pero su presentación no salió como se esperaba y fue duramente criticada.

Por ello, tras su fallida puesta en escena en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ella optó por cerrar su Twitter y puso en privado su cuenta de Instagram

Jani Dueñas reveló a través de Instagram que tomó la decisión de eliminar su Twitter por “autocuidado”.

"Cerré mi Twitter y le puse candado a esto porque hay una cosa muy bonita que se llama autocuidado. Y en esa estoy, decantando, pensando y aprendiendo para puro seguir. La autocrítica y las lecciones se sacan acá adentro, en silencio", señaló Jani Dueñas.

Sus fanáticos de Instagram le han mostrado su respaldo y le han recomendado que no haga caso a las burlas.

Recordemos que tras su performance la humorista realizó un análisis de su presentación: “El público no enganchó con mi rutina, eso está súper claro. No sé si hubo un error mío, tampoco digo que no. Claramente este no es mi público. Había una intuición mía que tal vez un festival tan grande como este no era para mí, pero al existir la invitación es un desafío profesional que uno toma”.

Jani Dueñas se presentó en el Festival de Viña del Mar para realizar su debut como comediante tras el éxito de su especial en Netflix; sin embargo, su show sólo duró poco más de 30 minutos.



