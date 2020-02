La banda musical estadounidense Maroon 5 fue la más esperada en el festival de Viña del Mar, pero sus integrantes jamás se imaginaron que serían los más criticados en la noche de su presentación.

Y es que la agrupación de pop rock no cumplió con las expectativas de la gente, pese a que tocaron sus hits, como “Moves Like Jagger”, “She Will be Loved” y “Girls Like You”, entre otros.

Muestra de ello es que en redes sociales los cibernautas manifestaron su descontento por el show que brindó la banda, especialmente contra su vocalista, Adam Levine, por su evidente falta de energía en el escenario y por la demora en pisar el escenario.

Tras el show, el programa matutino ‘Bienvenidos’, de Canal 13, sacó un video donde se escucha a Levine criticar a Viña del Mar y los asistentes al festival.

“Fucking town” (maldita ciudad) y “Assholes” (imbéciles) se le escuchó decir al cantante estadounidense mientras se dirigía a los camerinos.

También Levine sostuvo muy enojado: “Esto no es un concierto, es un programa de televisión”.

SE DISCULPA

Tras las olas de críticas, Adam Levine hizo un mea culpa y a través de un video en Instagram ofreció disculpas.

“La noche de ayer no fue la mejor y lo único que puedo hacer es pedir disculpas”, se le escucha decir al intérprete de “Sugar”.

Asimismo, se refirió al festival de Viña del Mar. “Es uno de los eventos más prestigiosos en increíbles que puedes hacer en Chile, es una parada obligada estando ahí, especialmente siendo una banda estadounidense", aseguró.

"De nuevo, como dije, siempre intento ser el mejor al representar a la banda, a veces cuando hay problemas técnicos intento enfocarme lo más posible en cantar, porque sentí que eso era lo mejor para los millones de personas que lo vieron por TV. Quería sonar bien en primer lugar, y quería verme y sentirme bien en segundo lugar. Me sentía mal durante el concierto, e intenté disimular esa molestia, lamento haberlos decepcionado y me disculpo”, agregó.

(Instagram)