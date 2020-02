El tercer día de conciertos en Viña del Mar se vio engalanado con la presencia de la cantante mexicana, Ana Gabriel, quien deleitó a los asistentes con sus populares temas y su potente voz.

Sin embargo, la artista no quiso estar exenta de opinar sobre la problemática que atraviesa el país del sur y que ha desencadenado violentas protestas en los últimos días en medio de este importante festival.

En medio de su presentación, la intérprete de ‘Quién como tú’ dio un potente y solidario mensaje a los chilenos y a los ciudadanos de los países de Latinoamérica que vienen atravesando situaciones similares a la de Chile.

“No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos, no lo puedo aceptar. Como no acepto lo que está pasando en México. Así que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica porque realmente el último país que yo pensé que fuera caer en las manos y en las garras de algunos pocos, cayó. Amigos chilenos no se dejen", dijo la mexicana.

Ana Gabriel en Viña del Mar:



“No me gusta la política pero no me gusta que le hagan daño a los pueblos. Lamento que Venezuela, Chile y Nicaragua estén en esta situación.



Pensé que México no caería en las garras de unos pocos y cayó.” pic.twitter.com/aQm7yuflSK — Christian Camacho (@ccamacho88) February 26, 2020

Mientras la cantante opinaba, uno de los integrantes de su cuerpo de músicos se tapaba el ojo con una de sus manos en señal de solidaridad con Diego Lastra, el joven que perdió uno de sus ojos en medio de las protestas.

En la misma línea, la cantante pidió a los asistentes rezar para que la situación de su país mejore y exhortó a los ciudadanos de este país preservar el legado de Viña del Mar y no perderlo por ser uno de los pocos evento de habla hispana en esta parte del mundo.

“Recemos por este país y digámosle al mundo que Viña del Mar es el festival más importante a nivel mundial en español. Es el único festival que nos queda así que hay que cuidarlo”

La noche anterior, la cantante chilena Mon Laferte, además de una emotiva intervención feminista, también se pronunció en solidaridad con sus compatriotas que han salido a la calles a cuestionar al gobierno de ese país.

"Querido público, cuando me dijeron que iba al festival no sabia que hacer y tenía miedo. Hay que cancelar y muchos me dijeron, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, en medio del estallido. Tuve mucho miedo...”, expresó la intérprete de ‘Tu falta de querer’.