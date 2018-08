Tiene razones para celebrar la vida. Madonna festeja su cumpleaños número sesenta con una exitosa carrera musical y consagrada como la 'Reina del pop'.

Icono de la música, de la moda y recientemente, poderoso referente del feminismo en el mundo del espectáculo. Construyó una carrera en base a su pensamiento transgresor y rebelde de los años ochenta. Nunca cambió su esencia: siempre dijo e hizo lo que quiso.



Con el paso de los años reforzó con ideales políticos y creencias religiosas su pensamiento. Hoy participa de movimientos sociales y ha levantado su voz en la masiva 'Marcha de la Mujer' de los Estados Unidos.

Uno de los momentos más importantes para Madonna ocurrió durante su discurso al recibir el Premio a la Mujer del Año en los Billboard Women In Music, donde habló sobre sus complicados inicios en la ciudad de Nueva York y confesó haber sido amenazada con un cuchillo y violada en un tejado.

"Soy fuerte, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me hace ser una perra, okay", dijo en aquella ocasión, y pidió a las mujeres no dejarse someter por los hombres y sus exigencias, recibiendo el aplauso del auditorio y solidaridad en las redes sociales.

Madonna celebra su cumpleaños en compañía de sus seres queridos en la ciudad de Marruecos.

Madonna celebra su cumpleaños en compañía de sus seres queridos en la ciudad de Marruecos. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía recordando que ella es la 'Reina'. La única, la eterna.