La nueva campaña de Victoria’s Secret junto a la marca Bluebella busca romper con los estereotipos de belleza junto a la modelo de talla grande Ali Tate Cutler, rostro de su última campaña #LoveYourSelf (ámate a ti misma).

La joven, quien participó exitosamente de la competencia de modelaje UK’s Next Top Curvy Model, hoy e luce en todas las tiendas de la prestigiosa marca de lencería, defendiendo la presencia de las modelos ‘plus size’ en las pasarellas y la publicidad de ropa interior.

“Me sentía totalmente insegura, pensaba que nunca nadie me iba a encontrar linda y pensaba: 'Nunca hablaré de mi gordura porque si no hablo de eso nadie se va a dar cuenta”, cuenta la joven en un video en el que participan otras mujeres que rompen los cánones de belleza tradicionales en el mundo del modelaje.

“Cuando vine a Londres entre a una competencia de modelaje y después de firmar un contrato dije: ‘Oh, por Dios, soy una modelo plus size y así es como quiero ser llamada toda mi vida (...) Cuando más comencé a exponer mi cuerpo, menos avergonzada me sentía. Veía un rollito y decía: ‘¡Qué lindo, qué sexy!’. Cuando iba al dormitorio me sentía libre", se le escucha decir en la filmación.}

SATISFECHA CON LA CAMPAÑA

"Estoy muy emocionada de trabajar con una marca que idolatraba de adolescente. Es un gran paso en la dirección correcta para aceptar todos los cuerpos”, manifestó Ali Tate Cutler én su cuenta de Instagram tras el éxito de la campaña a nivel mundial. A través de esta plataforma comparte las sesiones que realiza y también más detalles de su trabajo como modelo de talla grande.

“¿Creo que soy la primera modelo de la talla 14 de Victoria’s Secret? (...) Estoy muy entusiasmada de trabajar con una marca a la que idolatraba cuando era adolescente. Gran paso y en la dirección correcta para los cuerpos reales de todas las mujeres del mundo”, finaliza su reflexión.

En sus redes sociales, donde cuenta con 150mil seguidores, no duda en lucir sus sofisticadas curvas en diferentes prendas de vestir, desde vestidos de noche hasta ropa de baño. También ha realizado ‘topless’, demostrando que no tiene problemas en posar lo más “natural” posible.