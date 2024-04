José Eduardo Derbez y Paola Dalay han recibido el amor y los buenos deseos de familiares y amigos en dos ocasiones especiales en celebración de la llegada de su bebé. Tras un primer baby shower espiritual junto a la familia Derbez, ahora fue el turno de la madre de José Eduardo, Victoria Ruffo, quien organizó una festividad memorable en su honor, a la que asistieron algunas celebridades amigas de la diva.

En este segundo evento, celebrado el pasado fin de semana, Victoria Ruffo abrió las puertas de su hogar para recibir a invitados especiales como Ana Martín, Gretell Valdés, Zoraida Gómez, Arlette Pacheco, Aurora Valle, Ariadne Díaz y Lorena Álvares, entre otros.

La celebración estuvo marcada por un ambiente de alegría y camaradería, donde la familia y amigos disfrutaron de un menú elegante, juegos y actividades que hicieron que el tiempo pasara de la manera más amena. Destacó la presencia de Ana Martín, quien compartió momentos de baile y canto con Victoria Ruffo, envueltas en una atmósfera llena de sentimiento y amistad.

Sin embargo, la ausencia del padre de José Eduardo, Eugenio Derbez, y su familia no pasó desapercibida. Ante la pregunta sobre este tema, Victoria Ruffo aclaró que no habían sido invitados al primer baby shower organizado por ellos, y que la ausencia en esta ocasión no significaba un problema o pleito entre ambas partes.









Ruffo enfatizó que José Eduardo tiene dos familias y se lleva bien con todos sus hermanos, tanto del lado de Derbez como del suyo propio: “Tiene dos familias, su papá tiene otra familia, otros hijos, José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y, de este lado, tiene otros hermanos, se lleva también muy bien con ellos”, aseguró.

Finalmente, la actriz reveló que el día del baby shower coincidió con el cumpleaños de su madre, doña Guadalupe Moreno Herrera, lo que llevó a pensar que fue ella quien les envió bendiciones desde el cielo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.