Victoria Beckham confesó que no se siente una mujer “hermosa” pese a ser considerada un ícono por su estilizada figura, sus estudiadas poses y por su glamour. A sus 45 años, la exSpice Girl, señaló que por el contrario, piensa en sus “imperfecciones” y solo sonríe.

“No me considero hermosa. No, absolutamente no. Pero hago lo mejor de lo que tengo. Veo mis imperfecciones y defectos y sonrío: soy quien soy y no voy a tratar de cambiar eso. Me ha llevado mucho, mucho tiempo reconocer que a los 45 años, en realidad estoy bien”, precisó a la revista Harper’s Bazaar.

La esposa de David Beckham tampoco intenta parecer más joven y que lo único que ahora desea es verse acorde a su edad.

“No me molesta hacerme mayor y no voy a intentar parecer más joven de lo que soy. Solo quiero lucir bien y sana para la edad que tengo: tratar de convertirme en la mejor versión de mí misma y cuidarme al máximo. La verdad es que no quiero cambiar nada de mi apariencia”, explicó.

David y Victoria Beckham, una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. (AFP)

NO LE DISGUSTA ENVEJECER

No le molesta cumplir años y celebró el proceso de envejecer que, según señaló, ocurre con todos los seres humanos.

“Me gusta experimentar todo lo que implica este proceso de envejecer, me gusta cómo soy porque es lo que hay, es lo que me define. Todos nos vamos a hacer mayores y eso es algo que tengo completamente aceptado”, precisó.