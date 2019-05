Vicente Fernández se negó a trasplante de hígado por temor a que fuera de "homosexual o drogadicto"

El cantante Vicente Fernández se negó a someterse a un trasplante de hígado debido a su temor de que este órgano fuera de un homosexual o drogadicto.



Además contó que su alejamiento de los escenarios en 2012 se debió a que le detectaron cáncer de hígado en 2012.

"Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", indicó el mexicano.

El intérprete de 'Las mañanitas' manifestó que en ese momento los médicos le dijeron que necesitaba de un transplante pero él no quiso por temor.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto", precisó a El Universal.



El cantante de 79 recordó en qué condiciones dejó el nosocomio donde estaba internado.

"No me querían dejar salir, me dijeron: 'es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo'. Me vestí y me iba a salir y me dicen: 'por favor don Vicente, váyase en silla de ruedas, proque si le pasa algo nos cierran el hospital'. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui", precisó el cantante de 'Las mañanitas'.

Tras su paso por México viajó a Chile donde fue sometido al trasplante y que hoy está mejor que nunca puesto que bajó de peso: de 110 a solo 80 kilos.



"Me dijeron que de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe cómo fue mi operación", precisó al espacio 'De primera mano'.

