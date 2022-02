El hijo mayor de Vicente Fernández rompió el silencio y opinó acerca de la tan anunciada serie sobre la vida de su padre, que se estrenará el 14 de marzo de este año en Televisa. El proyecto no está autorizado por la familia Fernández y se basa en el libro ‘El último rey’, de la periodista Olga Wornat.

En una entrevista para TV Azteca, Vicente Fernández Jr. indicó que hace mucho tiempo que no ve la televisión y no pretende empezar a hacerlo ahora:

“De verdad que tenemos mucho tiempo que no vemos televisión y ahora no nos interesa verla”; expresó ante los cuestionamientos sobre sí defendería a su familia en caso de que no se les represente de manera respetuosa.

Asimismo, un grupo de reporteros lo cuestionó sobre la decisión de Televisa de hacer una serie no autorizada y basada en un libro, que en su momento fue incómodo para la familia y el propio cantante.

“La casa de mi padre es Tres Potrillos, desde hace muchos años, más de 40 años. La casa de mi padre es el corazón y el cariño de todo su público y la casa de mi padre siempre fueron una y cada uno de los medios de comunicación, los reporteros, los camarógrafos”, aseguró.

Por otra parte, luego de que se confirmara a Pablo Montero como el protagonista de esta serie, se le llamó la atención sobre la relación que existía entre su familia y Montero, que era la mejor años atrás, y que ahora se mantiene en un ambiente tenso según algunos rumores.

“No tengo razón de cómo va a ser. Sí es una persona que conocemos desde niño, sí no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo”, expresó. Vicente Fernández Jr. le deseó lo mejor al actor, a pesar de que la serie de también Univision fue grabada y saldrá al aire dentro de poco.

“Le deseo todo lo mejor en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera que implica para su público y lo que ha ganado. Es lo único que puedo comentar”, agregó.

Asimismo aprovechó para aclara que no sabe en qué proceso va la serie que sí fue autorizada en vida por su padre antes de su fallecimiento. “No son temas que tenga que verlos yo puesto que lo autorizó mi papá y él sabía todo lo que se va a expresar ahí”, mencionó.