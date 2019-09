De esos secretos a voces, de esas historias sin confirmar que abundan en Internet, de esos comentarios en pequeños círculos, en cafés o chats. Que Verónica Castro y Yolanda Andrade tenían algo más que una linda amistad se sabía y bastante, y los más populares comentaristas de la televisión mexicana lo han dejado entrever hoy en pleno escándalo farandulero. Pero siempre fue un tema que no llegaba a la pantalla, a los medios en general. Incluso, cuando googleabas “Famosas lesbianas mexicanas” aparecía, entre otras, Yolanda Andrade y la Vero.

¿Qué hay de cierto sobre este romance, hoy trunco? La que ha roto el pacto de silencio fue Yolanda Andrade, que si bien acostumbra a bromear en esta ocasión lo dijo en serio. Que se casó con la Vero, que fue su amor, que hubo algo hermoso entre ellas. En un primer momento, Yolanda solo soltó que se había casado con una “famosa artista mexicana muy querida”. Y así empezó la telenovela. Verónica Castro salió a negarlo, a decir que en esta vida no había sido lesbiana, y que jamás había sido mujer -novia- amante de Yolanda.

Nada más denigrante que te saquen del clóset. Pero, Yolanda ha dicho que no es una mentirosa, y que tiene videos y fotos de la boda, pero no las publicará porque no quiere pelearse con Verónica, quien ha señalado que está mal de salud.

“Esto pasó hace veinte años, nunca pensé que este momento tan importante termine en un chisme tan corriente”, comentó Yolanda. Y Verónica la llama “malagradecida”.

En las palabras de Yolanda hay despecho, un corazón herido y un par de canciones de desamor. ¿Qué pasó entre las dos? “La verdad la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza... Yo no quiero ofenderla. No hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie”, replica, tras ofrecerle la paz y pedirle que cesen los ataques en su contra.

► Yolanda Andrade y las despechadas canciones que le dedica a Verónica Castro... ¿Su examor?

La prensa mexicana está a la espera de los videos que confirmarían la relación, ahora rota, en pedazos.

A los 66 años, Verónica Castro -más popular que nunca tras el éxito de ‘La Casa de las Flores’-, se ha tomado el tema con rabia. Yolanda, de 47, ha dejado su habitual sonrisa para lamentar que la Vero se refiera a las lesbianas con cierto asco o desagrado.

Gustavo Adolfo Infante, uno de los periodistas de espectáculos más enterados de México, confirmó que ambas tuvieron un romance hace 20 años.

El conductor aseguró que la verdadera razón por la que la primera actriz no acepta su relación es para no lastimar a su mamá.

“Yo sé de muy buena fuente que Yolanda le escribió a Verónica, le dijo que estaba mintiendo, que ella entiende que lo hace por su mamá”, confió el presentador.

“Sé que hay fotos y video de la boda en Ámsterdam. Que ella nunca dijo que se había casado con Verónica, en realidad la que se puso el saco es la misma Verónica. Yolanda no está de acuerdo porque son mujeres y se están lastimando cuando hubo mucho amor entre ellas”, dijo Infante durante su programa ‘De primera mano’.

Mientras Verónica Castro sostiene que en esta vida no ha sido lesbiana (ni lo será), publicaciones especializadas como la revista lésbica Mirales consideraban (ya en 2017) a la Vero como una “famosa lesbiana mexicana”. Cita textual: “Verónica Castro es una legendaria actriz de telenovela a la que siempre le han seguido los rumores de homosexualidad. Difícil es saber qué hay de verdad en todo ello. La actriz únicamente ha declarado en una ocasión que si “se le prendiese el foco con una mujer” lo viviría encantada, así como que “está encantada de gustarle a las mujeres”. Varias veces la han relacionado con Ana Gabriel, algo sobre lo que nunca se ha pronunciado ninguna de las dos".

La historia no termina. Las dos están ofendidas ahora. ¿Cenizas de un amor? O quizás, pura telenovela.