La actriz Verónica Castro es considerada un ícono de la actuación en su país, por lo que la noticia de su posible retiro ha caído como un balde de agua fría a sus fans. Según reveló, podría decir adió tras el próximo estreno de la película “Cuando sea joven”.

En una reciente entrevista para la revista Caras México, la protagonista de “Los ricos también lloran” aseguró que el proyecto que protagonizará a lado de Natasha Dupeyrón sería lo último que haga de forma profesional.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, contó al citado medio.

Asimismo, en la entrevista al citado medio, Verónica Castro se sinceró sobre lo que representa su edad, y reveló que si hay algo de lo que se arrepiente de no haber hecho en su juventud.

“Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’. Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada”, mencionó.

“Cuando sea joven” es una película dirigida por Raúl Martínez y producida por Eugenio Derbez. La cinta se realizó hace tres años; sin embargo, su estreno se retraso debido a la pandemia del COVID-19.

La historia se centra en una viuda de más de 70 años que se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para su familia cuando, de repente, un día recupera misteriosamente su apariencia física de cuando tenía 20 años.

