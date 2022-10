A pocos días de cumplir 70 años (19 de octubre), la primerísima actriz Verónica Castro mantiene el cabello cano, como sorprendió a sus seguidores meses atrás.

Lejos de optar por un tinte, Verónica Castro se muestra bella al natural y encandila a sus fans, mientras sigue en boca de todos por las palabras de su expareja Yolanda Andrade, quien ahora confesó la locura de amor que hizo por ver a la artista.

La actriz, que ya da por sentado los 70 años, dijo a la revista Caras, lo siguiente:

“Yo sí lo he aceptado (su edad) y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, aseguró.

La recordada figura de ‘Los ricos también lloran’ y ‘Rosa Salvaje’, además de estrella de Netflix con ‘La Casa de las Flores’, es protagonista de “Cuando sea joven”, de Videocine, en la que comparte créditos con Natasha Dupeyrón.

