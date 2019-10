El año pasado, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante señaló que años atrás Cristian Castro había golpeado a su madre, Verónica Castro, y que Yolanda Andrade presenció la agresión física. Entrevistada por ‘El Gordo y la Flaca’, la también conductora se pronunció en torno al rumor.

"Pregúntale a él, era complicada esa relación, esa pregunta de que si Cristian le pegó a su mamá, pregúntale a él, no me preguntes a mi… pregúntale a él… pregúntale a él, pregúntale a Valeria Liberman (exesposa de Cristian), pregúntale a la abuelita”, sostuvo Andrade.

Luego lanzó un comentario en que dejó entrever que la famosa actriz mexicana sí fue golpeada por su hijo.

"Fíjate que yo vengo de una educación muy distinta, porque yo respeto mucho obviamente a mi mamá, entonces el hecho nada mas de imaginarte la acción, es muy fuerte, es muy delicada, lo que pasó, él sabe, pero allá en mi pueblo dicen que a la gente que hace eso se le seca la mano, esto es algo sobrenatural, es algo que rebasa mis valores y todo, o sea eso que sucedió”, precisó.

(Foto: Telemundo)

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante indicó que “ustedes se acuerdan que Cristian Castro le pegó a Verónica Castro, le pegó y estaba ahí Valeria Liberman, la exesposa de Cristian. Le pegó y saben quién la llevó al hospital: Yolanda Andrade”, relató.

NO TEME A CRISTIAN CASTRO

Hace solo unas semanas y en medio del escándalo tras las declaraciones de Andrade en torno su supuesta relación amorosa y matrimonio con Verónica Castro, el hijo de la actriz publicó este mensaje.

“El karma no es la venganza del Universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que das”, manifestó Castro.

Tras la misiva de Cristian Castro, Yolanda Andrade señaló que no teme a las represalias del hijo de Verónica Castro.

“Fíjate que no, no lo he visto, no lo he leído, pero tú me estás dando una información que la verdad me sorprende, que diga eso… y más que él hable. No se va a meter conmigo, o sea él no tienen por qué meterse conmigo”, indicó.