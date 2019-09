Nuevamente Verónica Castro, actriz mexicana de 66 años, salió al frente para responder a Yolanda Andrade, defendiendo que la conductora sólo busca llamar la atención.

Aunque la actriz de ‘La Casa de las Flores’ anunció ayer su retiro, no desaprovechó la oportunidad para dejarle un par de mensajes a Andrade en el programa de Moria Casán, ‘Incorrectas’.

En estos audios, Castro aseguró que el programa de Yolanda Andrade, Consecuencias con Joe necesitaba audiencia. “¿Qué es esto? Qué cantidad de tonterías. No, esta chica, lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella, y ni es idea de ella, es idea de ustedes”, se refirió al principio.

También, fue contundente al decir que Yolanda solo quiere llamar la atención al hablar de una supuesta boda entre ambas. “Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada que decir de esto, todo esto es mentira y que salga como pueda, que le vaya bien y que dios la bendiga”, concluyó Castro.

Duras palabras. “Tú sabes cómo aparecen estas gentes que de repente necesitan comer, o un poco de luz. Pues tienen que salir a comer, y ni modo, pues hay que darles de comer un cachito. Y pues ¿quiere comer?, ¡que coma!”, expresó en el segundo audio que la integrante de la serie de Netflix envió a Moria Casán.