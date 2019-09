¡Sale al frente para aclarar! La mexicana Verónica Castro negó tajantemente las declaraciones de Yolanda Andrade, quien comentó que se había casado con la actriz hace 20 años.

En una entrevista en el programa ‘Venga la Alegría’, la diva mexicana mencionó que fue una falta de respeto lo que hizo Yolanda.

“Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más”, expresó la madre de Cristian Castro.

Enojada por las declaraciones de su colega, Verónica Castro señaló que está cansada de que la estén etiquetando como la ex de Yolanda: “Al principio lo tomaba como broma, pero después se pasó, no soy lesbiana en esta vida, mis dos grandes amores fueron los padres de mis hijos y hasta ahí", precisó.

La actriz que interpretó a Virginia de la Mora en 'La casa de las flores’ también agregó: “Yo ya voy de salida, ya déjenme en paz. Le escribí y le pedí que ya no hiciera más tonterías, se me hace una falta de respeto, yo soy una señora que la verdad, me guío por la derecha”, declaró.

En otro momento, la mexicana señaló que se terminó la amistad de muchos años con Yolanda Andrade: “Yo le apoye lo más que pude durante mucho tiempo, pero ya no más”, indicó.

YOLANDA RETÓ A VERÓNICA

Recordemos que hace unos días, Yolanda Andrade confirmó que se casó con Verónica Castro, pero que el acto fue simbólico y que se realizó en Ámsterdam (Holanda) hace veinte años.

En una entrevista con Javier Poza, conductor de Radio Fórmula, la conductora de TV incluso retó a la protagonista de ‘La casa de las flores’. “A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea, ‘Vero’, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta”, precisó Andrade.

“Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto?”, añadió.