Andy Serkis será el director de la secuela del simbionte en 'Venom 2' | FOTOS

Andy Serkis, recordado por su trabajo en 'Mowgli' y 'Breathe', acaba de ser confirmado como el director de 'Venom 2' , según confirmó el portal de noticias Deadline.

Tal y como se adelantó hace algunas semanas, el también actor competía con Travis Knight ("Bumblebee") y Rupert Wyatt ("Rise of the Planet of the Apes") por la silla del director.

Incluso Tom Hardy, protagonista del filme, parecía tener a Andy Serkis como favorito al compartir su fotografía –ya eliminada- en sus redes sociales.

A pesar de no estar conectado con el Universo Cinemático de Marvel como las últimas dos películas de "Spider-Man", la cinta dirigida por Ruben Fleischer fue un éxito total para Sony Pictures, recaudando US$856 millones en taquillas alrededor del mundo.

En la película, Tom Hardy interpreta a Eddie Brock, un periodista cuya investigación lo lleva a juntarse con un simbiote alienígena de nombre “Venom”, quien decide quedarse en la tierra para vivir en ella.

El final del primer filme, estrenado en 2018, señalaba que el siguiente oponente de Brock será el simbiote Carnage y su anfitrión, el asesino en serie Cletus Kasady interpretado por Woody Harrelson.

Dato

“Venom 2” estrenaría en octubre del 2020.