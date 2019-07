Vania Bludau sufrió fuerte caída durante ensayos previos a Reinas del show [VIDEO]

Vania Bludau, nueva participante del reality 'Reinas del show', sufrió una terrible caída ayer cuando ensayaba para su presentación de este fin de semana.

Según un video compartido por Gisela Valcárcel en Instagram, la modelo se accidentó tras haber estado practicando piruetas junto a su bailarín Diego Cornejo. En un descuido, la modelo terminó en el suelo cayendo sobre su cadera y hombro derecho.

“Miren lo que sucedió con Vania Bludau. Igual sigue ensayando. Eres increíble”, es el texto que acompañó la publicación de la conductora de televisión.

Al respecto, Bludau, en conversación con el diario Trome, señaló que se encuentra bien, pese a la fuerte caída.

“Tenía que girar dos veces, me encogí antes y me fui para atrás. Gracias a Dios no me he roto nada. Me golpée el muslo y el hombro. Si caía de rodilla, ahí sí habría sido otra la historia (...) Estoy bien, hay un pequeño dolor, si me ven el sábado con un moretón en la pierna es por la caída", indicó.