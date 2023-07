Rompe su silencio. Valeria Duque publicó un extenso comunicado en sus redes sociales con la intención de poner fin a los rumores, luego de ser acusada de tener un romance con Rauw Alejandro mientras estaba en una relación con Rosalía , quien hace poco había anunciado sus planes de casar con el puertorriqueño tras dos años de relación.

La joven modelo colombiana, de 32 años, asegura que no mantiene ningún tipo de relación con el cantante. “Nunca estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando. Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones”, señaló.

Comunicado de Valeria Duque en su cuenta de Instagram. (Foto: Captura de pantalla).

Por otra parte, la influencer también se refirió a las críticas que recibe tras ser señalada de terminar el compromiso entre la cantante española y el puertorriqueño.

“Hoy decido escribir para generar algo de consciencia, ya que nos hace falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio, pero es más fácil destruir, atacar y difundir información engañosa y malintencionada”, mencionó en su publicación de Instagram.

“Estamos, tristemente, acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes, con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance”, agregó.

Valeria señaló que existe poca empatía y solidaridad entre las mujeres, “quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios, las invito a ser más cuidadosas con sus palabras”, finalizó.

