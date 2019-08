¿Quién es Valentina Sampaio, la primera modelo trans de Victoria’s Secret?

Las barreras en el mundo de la moda se rompen cada vez más. Luego de conocerse que Valentina Sampaio se convirtió en la primera modelo trans de la famosa marca de lencería Victoria’s Secret , los ojos del mundo se han puesto sobre ella.

Y no es para menos, pues la modelo brasileña antes de ser un ángel de la exitosa compañía estadounidense, logró ser también la primera mujer transgénero en aparecer en la portada de la revista Vogue.

El anuncio lo realizó la misma Sampaio, quien publicó en su cuenta de Instagram que se encontraba realizando un 'shotting' para la línea PINK, una de las últimas campañas de Victoria’s Secret. “Nunca dejes de soñar, gente. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”, escribió.

Pero ¿quién es esta esta joven de 22 años que ha roto los estereotipos de la moda y que muchas figuras de la industria como las modelos Lais Ribeiro y Gizele Oliveira saludaron? A continuación, te contamos su historia.

La modelo nació en un pueblo pesquero de Brasil. (Foto: Instagram Valentina Sampaio)

Valentina Sampaio

Nació en un pueblo pesquero llamado Aquiraz, al norte de Brasil. Su madre es maestra y su padre es pescador. A la edad de ocho años, un psicólogo la identificó como transgénero, pero a los doce años comenzó a llamarse Valentina.

Empezó a estudiar arquitectura, pero a los 16 años abandonó su carrera para educarse en una universidad de moda. Fue allí, donde un maquillador la descubrió. Desde ese momento su vida cambió, pues fue inscrita en una agencia de modelos de San Pablo.

En noviembre de 2016, apareció en la pasarela de la Semana de la Moda de San Pablo y, un año después, protagonizó un cortometraje sobre su historia.

La modelo fue portada de la revista Vogue. (Foto: Instagram Valentina Sampaio)

Sampaio en Vogue

Su carrera siguió en ascenso y en marzo de 2017, Valentina Sampaio se convierte en una figura conocida a nivel mundial después de ser la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de Vogue Paris.

“La industria de la moda es un instrumento para levantar banderas que promueven la diversidad, donde las cosas son más fluidas y la belleza evoluciona. La moda es un mundo más libre”, dijo la joven en una entrevista con Buzzfeed News.

En aquel año, la editora de Vogue Paris, Emmanuelle Alt, quien presentó la portada, escribió: “Cuando llegó al estudio vistiendo jeans y una camiseta, Valentina Sampaio, la chica de portada de esta edición, tenía una belleza sorprendente […]. Es la igual absoluta de Gisele, Daria, Edie o Anna, aunque su historia tiene un pequeño detalle: Valentina, la mujer fatal, nació como un niño”.

Añadió que la brasileña aparece en la portada no solo por su aspecto o su personalidad brillante, sino porque “encarna una lucha antigua y ardua para ser reconocida y no ser percibida como algo que no es”. Después apareció en las portadas Vogue Brasil y Vogue Alemania.

Valentina Sampaio tiene apenas 22 años. (Foto: Instagram Valentina Sampaio)

En contra de su contratación

Tras conocer la noticia, el director de marketing de Victoria's Secret, Ed Razek, quien se encargaba de la elección de las modelos que aparecían en el show de la compañía durante los últimos 15 años, renunció a su cargo.

Como se recuerda, en noviembre de 2018 rechazó que las modelos transgéneros aparezcan en los desfiles de la marca. “No creo que debamos tener transexuales en el show porque el espectáculo es una fantasía”, dijo.

Dichas declaraciones generaron rechazo, por lo que tuvo que excusarse. “Mi comentario sobre la inclusión de modelos transgénero en el desfile de modas de Victoria's Secret se mostró insensible. Pido disculpas. Hemos tenido modelos transgénero en los castings y como muchas otras, no lo logran. Pero nunca se trató del género”.

Noticia alegró

La noticia de que Valentina Sampaio forme parte de las celebridades de Victoria’s Secret alegró a muchos personajes reconocidos como la modelo Lais Ribeiro, quien twitteó: “¡El primer transgénero en posar para VS! ¡Esto me hace tan feliz!”; al igual que la actriz Laverne Cox que escribió “¡Guau, por fin!”.