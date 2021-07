Eugenio Derbez está en medio de la polémica luego de que fuera cuestionado por no pronunciarse por la salud del comediante Sammy Pérez, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir complicaciones a causa del coronavirus (COVID-19).

Ante las críticas que recibió Eugenio, Vadhir Derbez señaló que a veces las personas juzgan sin conocer la situación.

“No puedo opinar mucho porque ni siquiera he visto el comunicado de mi papá, pero creo que no podemos... No sé cómo decirlo sin que suene mal porque de cualquier cosa te atacan”, inició diciendo en un reciente encuentro que tuvo con la prensa.

“La gente no puede estar sólo opinando; es fácil desde tu casa tirar ‘hate’ y decir ‘Te hubieras hecho responsable’, pero entonces, si tanto les interesa, háganlo ustedes también”, aseveró. “Lo único que vi en un videíto es que no se cacarea la ayuda. Pero que la gente no asuma que lo que ven en redes es lo que está pasando en la vida real, de repente no saben muchas cosas”, agregó Vadhir.

Por otro lado, el también cantante aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje de aliento al comediante hospitalizado por COVID-19.

“Le deseo lo mejor, lo queremos muchísimo, ha sido parte de todo México. Esperemos que se recupere, que no esté mal”, dijo en un reciente encuentro con la prensa. “Esto del COVID-19 le ha tocado muy duro a toda la gente, a gente que queremos, gente del medio. Le deseo lo mejor, lo quiero mucho”, acotó.