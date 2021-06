‘El Sol de México’ estaría llegando al ocaso debido a la pandemia por el Covid-19. Los problemas personales y financieros que atravesaría Luis Miguel lo tendrían recluido en un hotel alejado de la gente y con la presencia de amigos íntimos en la ciudad de Acapulco.

Según el portal Tv Notas de México, un amigo de ‘Micky’ “está viviendo una crisis emocional tan fuerte que nadie se imagina”. Esta situación se debe, de acuerdo a la fuente, a que “la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista”.

Mal de amores en tiempos de pandemia

La fuente anónima contó que la ruptura con su novia trajo abajo el ánimo de Luis Miguel. “Más bien lo de Mollie Gould fue lo que más le pegó en el ego, porque llevaban tres años de relación y lo dejó por un hombre 10 años más joven que él, así que también se está refugiando de eso, del qué dirán”, contó.

Esta situación ha llevado al cantante de ‘Culpable o no’ y ‘La incondicional’ a una situación de paranoia. El supuesto amigo dijo al medio citado que “lo que más lo ha mantenido apartado de todo es su temor a enfermar de Covid”.

Luis Miguel, de 51 años, es uno de los perjudicados con la pandemia del Covid-19. Las actividades artísticas están aún prohibidas en muchos países y no ha podido volver a cantar. “La pandemia, además de que le restó trabajo porque no ha podido dar conciertos en más de un año, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la COVID, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”, resaltó la fuente.

No quiere vacunarse

El amigo de Micky reveló que a pesar del temor que siente el cantante de contagiarse de Covid-19, no estaría en sus planes ser inoculado contra la enfermedad.

“Él es de los negacionistas de las vacunas, cree que tienen un chip con el que los gobiernos quieren controlar a la gente y se niega a ponérsela”, contó y agregó que el artista “ya pudo haberse vacunado desde hace varios meses en Estados Unidos, y hasta en México, por su edad, pero se niega rotundamente”.

