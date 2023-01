Demasiados compromisos. Luego de su coronación y de conocerse la agenda que tendrá que cumplir R’ Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo, la joven ha decidido desistir de su título de Miss Estados Unidos.

La encargada de tomar su puesto sería Morgan Romano, una joven de 25 años, que representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de USA y quien se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.

“Me sentí sucia”

La ganadora de la corona, R’ Bonney Gabriel, sorprendió al revelar que pese a que lució fresca y radiante durante la ceremonia del Miss Universo, se sintió “sucia”, pues no había lavado su cabello durante toda la duración del certamen.

“En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó la Miss Universo.

CRÍTICAS A SU CORONACIÓN

La elección de la nueva Miss Universo tuvo varias reacciones entre los seguidores del certamen, quienes no estuvieron de acuerdo con que la ganadora fuese la representante de Estados Unidos. Cabe recordar que el evento fluyó con normalidad, nombró a sus 16 candidatas semifinalistas y le abrió paso a un desfile en vestido de gala y traje de baño.

