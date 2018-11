La ex top model argentina Valeria Mazza generó la indignación de cientos de usuarios de Twitter con sus polémicas declaraciones sobre el feminismo y la igualdad entre los hombres y mujeres.

La recordada modelo de los años 90 ofreció una entrevista en el programa 'Todas las tardes' de su amiga Maju Lozano y dio declaraciones que no gustaron mucho.

Valeria Mazza dijo que está a favor de la lucha de las mujeres contra la desigualdad; sin embargo, también manifestó que no le gusta cuando las mujeres “pierden feminidad en este proceso”.

"Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, pero queda un largo camino por recorrer", declaró Mazza.

"No me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas", agregó rápidamente la ex top model.

Esto solo fue el inicio de su descargo, la también empresaria aseguró que hay cosas que se pueden compartir (con los hombres), pero hay otras que no.

“Me siento más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad. No me gusta que el hombre pierda eso… Esto de 'no, a mí no me pagan la cuenta, porque no soy menos'. No me gusta. A mí págame la cuenta, que yo me siento bien, abre la puerta y paga. Esos actos de caballerosidad no te ponen menos, te elevan. Porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar”, detalló Valeria Mazza.

Tras estas declaraciones, la conductora Maju Lozano pidió ir a un corte comercial, probablemente porque sabía que las declaraciones de Valeria Mazza darían mucho que hablar en redes sociales y no se equivocó.

Luego del debate en el programa, cientos de usuarios de Twitter reaccionaron de manera negativa ante las declaraciones de Mazza. Algunas aseguran que la ex top model es demasiado superficial.

¡Qué rancia Valeria Mazza hablando de que no le gusta que la mujer pierda femineidad, que las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar y diciendo que las modelos deben ser máximo un talle 38! Tan años 90 ya casi no se consigue...

¡Y el modo de hablar! — Valeria (@ValStroman) 14 de noviembre de 2018

Dice valeria mazza que se siente mas valorada como mujer cuando le abren la puerta del auto y le pagan la cuenta en el restó. Volviendo a 1820. — mauro (@silvamauroo) 14 de noviembre de 2018