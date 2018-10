La cinta de suspenso ' Once Upon a Time in Hollywood', dirigida por Quentin Tarantino , reúne a grandes actores que han dado vida a icónicos personajes en la historia del cine. Uno de ellos es la actriz Margot Robbie , quien interpretará a la fenecida modelo y actriz ‘Sharon Tate’.

La nueva película de Quentin Tarantino estará centrada en los asesinatos que la Familia Manson perpetró en agosto de 1969. Recordemos que la secta liderada por Charles Manson mató brutalmente a la modelo junto a otras cuatro personas.

Hasta la fecha, el rodaje de la cinta continúa y la filtración de imágenes se ha hecho constante. Ahora, unas nuevas imágenes de Margot Robbie han causado revuelo en Twitter.

Ya se conocía el look de la actriz por sus fotografías en Instagram, sin embargo, en las nuevas imágenes tomadas desde el set de grabación resalta un detalle importante en la cinta. El personaje de Margot Robbie está embarazada.

En estas nuevas imágenes se puede ver a la actriz Margot Robbie, quien interpreta a ‘Sharon Tate’, caminando por las calles y a punto de entrar a un edificio. Además, este detalle del embarazo ya se conocía, ya que la exesposa de Roman Polanski fue asesinada cuando tenía 8 meses de gestación, a solo dos semanas de dar a luz.

Quentin Tarantino dirigiendo a Margot Robbie desde el set de su nueva película #OnceUponInHollywood en el que ella interpreta a Sharon Tate embarazada! pic.twitter.com/t8L6v7dLk7 — CineMasPod (@cinemaspod) 11 de octubre de 2018

La película ' Once Upon a Time in Hollywood' reunirá a grandes estrellas del cine como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Austin Butler, Tim Roth y Luke Perry, entre otros grandes actores de Hollywood..