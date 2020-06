La socialité Khloé Kardashian cumplió 36 años este 27 de junio y recibió muchas sorpresas, entre ellas, un sincero y romántico mensaje del jugador de la NBA Tristán Thompson, con quien tiene una pequeña hija llamada True.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de baloncesto elogió el rol de madre de Khloé Kardashian y la calificó como una mujer “increíble, linda y cariñosa”.

“Tengo la suficiente sabiduría para afirma que llegaste a mi vida para mostrarme lo que significa ser una persona francamente increíble. Aprecio tanto todo lo que aprendo de ti y lo que puedo crecer gracias a ti”, escribió Thompson.

“Le agradezco a Dios por lo linda y cariñosa que eres con todos, especialmente con nuestra hija True. ¡Te mereces un mundo, Koko! True y yo te amamos, mami. ¡Feliz cumpleaños!”, añadió el deportista, añadiendo un corazón al final de su mensaje.

Ante este mensaje, la socialité Kim Kardashian, hermana de Khloé, comentó la publicación y celebró los elogios de Thompson. “¡Más que dulces!”, fue el mensaje de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”.

Como se recuerda, Khloé Kardashian y Tristan Thompson terminaron su relación el año pasado luego que se revelara que él había besado a Jordyn Woods, examiga de la familia Kardashian. No fue el único escándalo que protagonizó: también la engañó en 2018 cuando Khloé estaba embarazada de True.

