Jaden y Willow no son los únicos hijos de Will Smith . El actor tiene un hijo de 27 años llamado Trey y es resultado de su primer matrimonio con Sheeree Zampino. Los artistas se casaron en 1992 y en noviembre de ese mismo año la pareja trajo al mundo un bebé llamado : Willard Christopher Smith III.

El amor entre el interprete y la modelo llegó a su fin en 1995 y esto provocó que la relación de padre e hijo no fuera la mejor, ya que tras el divorcio de sus progenitores, se distanciaron y esto hizo que ellos no tengan mucho contacto.

A lo largo de los años Will Smith poco a poco se logró acercar a Trey, así que se fue dando una relación más cercana con su hijo y el resultado de todo esto es que actualmente, los herederos del actor son muy amigos y la relación entre Jada, Sheree y el actor es muy buena, lo que ha quedado registrado en fotografías que las celebridades han compartido en sus redes sociales.

TODO SOBRE TREY SMITH

Trey Smith nació en 1992 y actualmente tiene 27 años. El joven no es tan conocido como sus medio-hermanos que disfrutan de más reconocimiento público, pero si comparte con ellos como uno más de la familia.

El joven de 1,90 de estatura ocasionalmente comparte su rutina con su padre y su madrastra Jada y aunque es actor, su verdadera pasión es la música.

Trey Smith es el hijo mayor de Will Smith (Foto: Instagram)

Como actor el joven tiene un moderado repertorio de actuaciones: ha sido corresponsal especial de Access Hollywood para eventos tales como Nickelodeon Kids Choice Awards, y el estreno de En busca de la felicidad.

Su padre, amante de la familia y padre apasionado de sus hijos, se inspiró en su hijo Trey para escribir la canción “Just the Two of Us” y también fue su estrella en el vídeo.

Trey decidió irse por la música, así que se desempeña como productor de música electrónica y como DJ, manteniendo un bajo perfil de la vida pública.

La relación entre el joven y el actor actualmente es muy buena. Además, mantiene un excelente vínculo con su madrastra, Jada Pinkett, y sus hermanos menores.

En sus redes sociales Trey presume de tener miles de seguidores, tan solo en su Instagram tiene 770 mil. Con sus publicaciones mantiene al tanto a sus fans de su vida personal y profesional, además no ha tenido pena en compartir momentos al lado de su padre y toda la familia Smith.

Toda la familia Smith disfrutando juntos (Foto: Instagram)