Tom Holland, actor que interpreta a Peter Parker en las películas de Spider-Man desde 2016, protagoniza la portada de la revista GQ, publicación a la que además ofreció una entrevista en la que se refirió al futuro del héroe arácnido.

Ello luego que el pasado 20 de agosto se confirmó que, debido a discrepancias entre The Walt Disney Company y Sony Pictures, Marvel Studios ya no iba a producir ninguna película futura de Spider-Man.

Los fanáticos de Spider-Man quedaron impactadops con la noticia ya que esta terminaba definitivamente con la interpretación de Tom Holland como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En sus declaraciones a la prestigiosa publicación, Tom Holland reiteró su gratitud a Marvel por lanzar su carrera como Spider-Man, expresó su confianza en Sony e indicó qué es lo que espera del personaje en adelante.

“No me da vergüenza expresar lo increíbles que han sido los últimos cinco años con Marvel. Realmente he tenido el mejor momento de mi vida y, en muchos aspectos, han hecho realidad mis sueños como actor”, indicó.

“Sony también ha sido muy bueno conmigo, y el éxito global de ‘Spider-Man: Far From Home’ es un verdadero testimonio de su apoyo, habilidad y compromiso. El legado y el futuro de Spidey descansa en las manos seguras de Sony. Realmente no estoy más que agradecido”, agregó.