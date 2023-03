En su mejor momento. Daniel Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como Los Daniels, han triunfado en la 95ª edición de los Oscar con siete premios por la película ‘ Todo a la vez en todas partes ’. Pero quién es este dúo y cómo ganó gran popularidad en la industria del entretenimiento.

Kwan nació en Massachusetts el 10 de febrero de 1988 y Scheinert nació en Alabama el 7 de junio de 1987, pero el dúo se conoció mientras ambos estudiaban en Emerson College en Boston.

Inicialmente, comenzaron sus carreras dirigiendo y haciendo videos musicales después de que Scheinert convenciera a Kwan de unirse a él en Los Ángeles para hacer un video para ‘Underwear’ de FM Belfast. Después de que el material recibiera una buena acogida, les ofrecieron miles de dólares para hacer otro.

‘Turn Down for What’

El dúo continuó haciendo videos para artistas como Foster the People, The Shins y Tenacious D, aunque quizás sean más conocidos por el éxito de 2013 ‘Turn Down for What’ de DJ Snake y Lil Jon.

El video muestra a Kwan moviéndose al estilo del twerking a través de los pisos de un edificio de apartamentos mientras se desata el baile a su alrededor.

Es en ese tiempo en que los Daniels comenzaron a trabajar en el guion para su primera película, ‘Swiss Army Man’, y el éxito del video musical les ayudó a sacar el proyecto adelante. La película cuenta con Paul Dano como Hank Thompson y Daniel Radcliffe como Manny en lo que es una comedia dramática surrealista. Después de que el personaje de Dano está a punto de ahorcarse después de quedar varado en una isla, se une a él el cadáver flatulento de Manny, interpretado por Radcliffe.

A partir de ahí, la película se convierte en una historia sobre la amistad y la lealtad, y fue muy bien recibida por la crítica después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance de 2016.

‘Todo a la vez en todas partes’

Tras acumular varios créditos de dirección de televisión, los Daniels anunciaron que escribirían, dirigirían y producirían la película de ciencia ficción ‘Everything Everywhere all At Once’. La película, protagonizada por Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong y Jamie Lee Curtis, fue lanzada en marzo de 2022 y se convirtió en un éxito de taquilla. La cinta recaudó más de $100 millones en todo el mundo con un presupuesto cercano a los $15 millones, la película ha superado la mayoría de las expectativas, especialmente después de recibir 11 nominaciones al Oscar, incluida una para Mejor Película.

Finalmente, la película se llevó siete estatuillas: mejor película, dirección, actriz (Michelle Yeoh), actor de reparto (Ke Huy Quan), actriz de reparto (Jamie Lee Curtis), montaje y guion original.

