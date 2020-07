“Es maravilloso lo que tantos artistas talentosos están haciendo acá en Argentina”. Así explica Martina “TINI” Stoessel su decisión de invitar a su compatriota Khea a participar en “Ella dice”, su más reciente sencillo que roza las 20 millones de visualizaciones en YouTube en menos de dos semanas.

Sentada con un mate en la mano y riéndose de su acento porteño (“lo tengo más fuerte que muchos otros artistas, lo sé”, dice), Tini contó en una entrevista con Efe que admira mucho cómo han crecido en Argentina los géneros del trap y del rap y, por ello, se le ocurrió “hacer esta canción con dos artistas argentinos”.

Fue una idea para dar aún más fuerza a la ola de creadores musicales de su país que, si bien son en su mayoría del género urbano, también incluye una buena dosis de pop.

“Aunque lo urbano se identifica más con otras partes de Latinoamérica, en Argentina se está haciendo música de mucha calidad. Por eso empecé a animarme con la idea de acercarme a ese género”, explicó. Ese primer gran paso fue con “Ella dice”, una canción que tenía lista desde hace un año y que se le hizo ideal para que fuera su aporte musical en estos tiempos.

La voz y el estilo de Khea se le hicieron perfectos para el proyecto: “por eso me animé a mandarle la canción. Es un artista fantástico y me gustó también que está jugando con sus estilos. Hace poco hizo una especie de balada. El resultado fue bárbaro y estamos muy felices con lo que está pasando. Muy agradecidos”.

“Hay mucho talento y muchos artistas haciendo cosas muy creativas y originales y muchos de nosotros estamos abriéndonos a conquistar públicos nuevos”, dijo.

EL AMOR SIEMPRE ES ALGO POSITIVO

Arropada por su familia y amigas de toda la vida, Tini ha pasado unos meses complicados, no solo por los retos que trae una cuarentena, "que como para todo el mundo ha tenido sus altibajos", sino por su ruptura amorosa con el artista colombiano Sebastián Yatra, con el que llevaba un romance de un año.

Sus fans, con las que dice tener un vínculo muy fuerte porque han “crecido juntas”, encontraron sospechoso que el quiebre coincidiera con un intercambio de mensajes en las redes entre Yatra y su colega mexicana Danna Paola, lo que desató rumores de un triángulo amoroso, que ha generado pasiones en internet.

Con una serenidad que solo se alcanza con la experiencia -pues Tini comenzó su carrera artística en 2007 a los 10 años y alcanzó fama internacional al protagonizar la serie “Violetta”-, la artista parece no haber permitido que los chismes en la prensa o comentarios en las redes la afecten demasiado.

“Siempre hay algo que te hace sentir mal si estás pasando un mal día, como a todo el mundo, pero yo he aprendido a entender que no es personal. Lo que pueden llegar a decir no es sobre mí, porque no me conocen. Es una proyección de las personas”, señaló.

Tampoco se ha cerrado al amor y hasta a la idea de, una vez más, compartirlo con sus fans en las redes sociales.

“El amor en la vida de las personas siempre es algo positivo. Una relación siempre es algo hermoso. Uno crece muchísimo cuando estuvo con una persona, y si decides terminar también aprendés de haber estado con esa persona. No lo tomo como algo negativo”, manifestó.

Eso sí, ya no sabe cómo manejará las redes sociales cuando se enamore de nuevo: “Ahora te digo que sí lo pondría, y quizá en ese momento crea que es mejor que no. Pero la realidad es que es algo que se te sale de las manos. Un día querés irte a tomar un café, te sacan una foto y ya está, se entera todo el mundo. Tampoco voy a dejar de salir o tener una vida”, aseguró.

CÓMODA CON LOS CAMBIOS

Entre todo esto, Tini lanzará su próximo disco a finales de año, pues ya estaba listo antes de que empezara la pandemia.

Estos meses los ha dedicado a crear nuevas canciones para la siguiente producción, que incluirá temas “diferentes” con juegos interesantes de percusión y la integración en su música de géneros como el rock en español y otros elementos de la herencia cultural de su país, adelantó. “La idea es fusionar un poco de todo”, explicó.

“Mi generación creció con mucha información musical, al haber tenido más acceso a lo que estaba pasando alrededor del mundo. Yo me siento identificada con música en inglés, con pop, música electrónica, pero también con reguetón, baladas. Crecí escuchando a Luis Miguel, a Shakira a Alejandro Sanz”, indicó.

Es la razón por la que cree que se siente “cómoda” en todos los estilos musicales y le apasiona jugar con su voz, “ponerle dulzura a las baladas, ponerla más rotita y con más colores en otros momentos. Ser sensual cuando hace falta. Todo es parte de la música y de la expresión artística”, cerró.

