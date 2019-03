Tilsa Lozano sobre el 'Loco' Vargas y 'Miguelón': ¿Cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida?

¿No tiene ningún buen recuerdo? Tilsa Lozano se refirió nuevamente a Juan Manuel Vargas pero esta vez para minimizar la repercusión que tuvo en su vida, a diferencia del padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo .

En el programa de Radio Capital de Laura Borlini, la conductora de televisión aseguró que si bien el ex futbolista de Universitario fue un 'amor intenso', no significa nada importante para ella si se le compara con el popular 'Miguelón'.

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo. Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente no tiene ni punto de comparación", manifestó.

Asimismo, la ex modelo aprovechó en recalcar la buena relación que tiene con su ex pareja, de quien se separó luego que fue captado muy cariñoso junto a otra mujer por cámaras de un programa de espectáculos.

"A pesar de que nos hemos separado, él no ha llegado a separarme al 100%. Estando separados hace cuatro o cinco meses, él sigue siendo un hombre maravilloso que me apoya, que me llama cada dos días para preguntarme si estoy bien. Si tengo algún problema lo puedo llamar. Es un papá presente económicamente y como hombre. Él es el hombre de mi vida, el hombre indicado, el padre de mis hijos y yo me saco el sombrero y yo lo voy a defender toda la vida", aseguró.